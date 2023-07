Grønland og Færøerne raser over udeblivende invitation til topmøde

Muté B. Egede fortæller til mediet, at kritikken ikke kun er rette mod Danmark, men mod hele den konstruktion, som det nordiske samarbejde har udviklet sig til, ”hvor der er et hold 1 og et hold 2.”

- Det er reelt de fem nordiske nationalstaters måde at arbejde på, som ikke er tidssvarende, og nu er det nok, siger han til Politiken.

Selvstyreformanden fremhæver, at topmødet handlede om det nordatlantiske forhold, og at der blev diskuteret Arktis. Et emne, hvor han mener, at man ikke kan komme uden om Grønland, der fylder omkring tyve procent af området.