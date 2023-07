22/07/2023 KL. 15:20

For abonnenter

41-årig mand, som stak læge ihjel, var kendt af politiet

Lørdag blev en 41-årig mand fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup. Det kom blandt andet frem, at han ifølge eget udsagn var vred på den kvindelige behandler, som han erkender at have stukket ihjel fredag.