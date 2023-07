Hospitalsafdeling i Aarhus risikerer påbud efter krænkende adfærd

Ifølge ansatte på afdelingen har de krænkende handlinger været en del af afdelingen i flere år. Det fremgår af rapporten ifølge DR.

De ansatte fortæller, at de har henvendt sig til cheflægen om krænkelserne, men at der ikke er blevet gjort noget.

Cheflæge Sten Larsen fortæller til DR, at seksuelle krænkelser er helt uacceptable på hans afdeling, og at det er blevet forsøgt at sætte en stopper for adfærden.

- Vi har i de her sammenhænge haft både en proces kørende, men også haft personsager, som jeg af naturlige årsager ikke kan referere til. Vi har reageret på de ting, som vi har fået kendskab til. Det har tydeligvis ikke været nok, siger han til DR.

Afdelingsledelsen har indtil midt i august til at sende bemærkninger til Arbejdstilsynet om høringsrapporten.