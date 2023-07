Ansat på psykiatrisk center er død efter knivoverfald

Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvem den dræbte, de sårede eller den formodede gerningsmand er, herunder om den anholdte var patient på det psykiatriske center.

Efter knivstikkeriet stak den formodede gerningsmand af fra stedet, men han blev fundet af patruljer et stykke fra centret, og klokken 12.45 blev den 41-årige anholdt.

Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby siger fredag aften til Jyllands-Posten, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvad motivet eller årsagen til drabet skulle være.

»Når vi får en anmeldelse som det her, så reagerer vi jo altid hurtigt og sender flere patruljer derud. De danner sig et overblik over, hvad der er sket, og forsøger at finde ham. Da de når ud til centeret, får de anholdt gerningsmanden kort tid efter. Anholdelsen forløb fuldstændig fredeligt,« fortæller hun.