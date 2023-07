Ifølge Martin Bjerregaard havde sognefogeden mistanke om, at bilisten var påvirket af alkohol. Men i modsætning til en almindelig politipatrulje er en sognefoged ikke bevæbnet med et alkometer.

- Så ham måtte tage den unge mand med ned til den lokale læge for at få taget en blodprøve, fortæller Martin Bjerregaard.

Blodprøven skal nu analyseres for at slå fast, om den 22-åriges alkoholpromille har været højere end det tilladte.

Det er i øvrigt anden gang på bare få dage, at sognefogeden på Sejerø har været i arbejdstøjet. Søndag udbrød der brand i en lade på øen, og sognefogeden - som i øvrigt også er en del af det lokale brandvæsen - rykkede ud.

Ifølge Martin Bjerregaard sørgede han for, at brandstedet blev afspærret og sikret med henblik på, at politiets teknikere efterfølgende kunne komme til at foretage en brandteknisk undersøgelse på stedet.