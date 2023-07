Til sidst får patienten sine egne stamceller tilbage, som så hjælper med at genopbygge patientens immunsystem.

- Det er gode nyheder for dem, der har netop den her alvorlige form for sklerose.

- Høj dosis kemoterapi er imidlertid en hård behandling at komme igennem. Det er blandt andet derfor, behandlingen er et tilbud dem, hvor anden behandling ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt, siger Morten Blinkenberg.

Multipel sklerose er en sygdom, hvor immunsystemet ved en fejl begynder at angribe hjernen og rygmarven.

Det giver patienten en række symptomer, som kaldes attakker og kan vare i måneder eller give permanente skader.

Desuden kan patienterne over tid opleve forværring af symptomerne og til sidst miste deres mobilitet.