Forskere er bekymrede for udenlandsk spionage

Bekymringen for at blive kigget over skulderen af udenlandske spioner er en del af hverdagen for mange forskere på landets universiteter.

Den seneste vurdering af spionagetruslen mod Danmark fra PET slog før sommer fast, at der er stigende interesse for bestemte forskningsområder og teknologier.

I en undersøgelse foretaget blandt 905 forskere på det tekniske og naturvidenskabelige område lavet af Ingeniørforeningen, IDA, svarer 15 procent af forskerne, at de er bekymrede for udenlandsk spionage rettet mod deres forskning.