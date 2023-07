Danske soldater træner ukrainske rekrutter i baghold og førstehjælp

De ukrainske soldater uddannes i grundlæggende soldaterfærdigheder.

Den første tid er gået med at få det fundamentale på plads i forhold til betjening af våben, førstehjælp og hvordan man møder fjenden som enkeltmand.

Fremrykning i et minefyldt område er et andet emne, der er på rekrutternes skema.

Til førstehjælpslektionerne har et britisk firma leveret sminkning for at gøre scenarierne så realistiske som muligt, fremgår det af reportagen.

Den næste tid står på uddannelse i skyttegravskrig, og herfra er det direkte videre til et modul om skarpskydning.