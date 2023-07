Mand sigtes for at tæske og voldtage hustru

Kvinden er 32 år og gift med den 33-årige. Sammen har de to børn, skriver mediet, og børnene frygtes at have overværet både vold og voldtægt. Det var kvinden selv, der meldte ægtemanden til politiet.

Adspurgt hvorfor sigtelsen lyder på grov vold i stedet for eksempelvis den mere alvorlige paragraf om drabsforsøg, siger senioranklageren, at sagen er på et indledende stadie.

Der er derfor blandt andet ikke nogen lægelig erklæring endnu, som kan fastslå, om kvinden var i livsfare eller ej, og det vides heller ikke, hvor længe og hvor hårdt manden angiveligt fastholdt sit greb.

Det fremgår inden retsmødet ikke, hvordan den 33-årige forholder sig til sigtelsen.