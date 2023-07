29-årig kvinde blev kørt over af bus i Husum

- Der kan han se efter to meter, at alle vifter med arme og ben. Så han bremser. Kvinden har så lagt sig under bussen, fortæller vagtchefen.

Til B.T. fortæller vagtchefen, at kvinden havde lagt sig til at sove.

Københavns Politi betegner det som en ulykke.

Politiet har i løbet af søndagen haft kontakt til hende, hvor hun var beruset, og det er mandag ved at finde ud af, om handlingen kunne have noget med det at gøre.