Kæmpe sporarbejde præger togtrafikken hele sommeren

Banedanmark udfører også sporarbejde mellem Roskilde og Ringsted fra lørdag eftermiddag 22. juli til og med mandag 31. juli. Også her er togene erstattet af togbusser.

De mange fornyelsesprojekter vil ifølge Banedanmark påvirke togtrafikken på tværs af landsdelene frem til slutningen af september.

I hovedparten af perioden arbejder Banedanmark i et spor ad gangen, mens det i kortere perioder er nødvendigt at spærre begge spor og indsætte togbusser i stedet.

Trafikdirektør Peter Svendsen opfordrer togpassagerer til at bruge planlægningsværktøjet Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne.

- Som altid er det en rigtig god idé at planlægge togrejsen på Rejseplanen. Køreplanerne ændrer sig, i takt med at sporarbejdet skrider frem, og alle ændringerne bliver lagt ind i Rejseplanen, hvor man kan få overblik over sin rejse, siger han.