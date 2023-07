Lørdag slutter en varm dag med byger og mulig torden

DMI har udsendt et varsel for de kommende 48 timer, som viser, at der er risiko for lokale skybrud og torden i det meste af landet.

- Usikkerheden ligger i, hvor hurtigt bygerne bevæger sig. De fleste har muligvis så meget fart på, at de ikke kan nå at kaste nok vand af sig til et skybrud, som er 15 millimeter på 30 minutter, skriver meteorologen.

Søndag skulle det have lagt sig, men der vil kunne komme enkelte eller spredte byger. Mest over den vestlige del af landet.

DMI advarer mod, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes ved skybrud.