Årets hidtil varmeste dag slutter med byger og mulig torden

I en kommentar fra meteorolog hos DMI Hans Peter Wandler tidligere lørdag eftermiddag lød det, at man ikke skulle glæde sig for tidligt over varmen.

- Det slutter nemlig igen i aften med byger, der kan være kraftige og med torden, skrev han.

DMI har lørdag eftermiddag udsendt et varsel for de kommende 48 timer, som viser, at der er risiko for lokale skybrud og torden i det meste af landet.

- Usikkerheden ligger i, hvor hurtigt bygerne bevæger sig. De fleste har muligvis så meget fart på, at de ikke kan nå at kaste nok vand af sig til et skybrud, som er 15 millimeter på 30 minutter, skriver meteorologen.