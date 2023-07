98-årig er død og tre andre er hårdt kvæstet efter bilulykke

De to biler stødte frontalt sammen på Elverdamsvej. Meldingen om ulykken kom klokken 15.23.

En bilinspektør blev sendt ud for at klarlægge årsagen til de to bilers kollision, oplyser politiets vagtchef, der tilføjer, at de pårørende er blevet underrettet.

Vejen var spærret i cirka to timer.