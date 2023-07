Kræftforsker: WHO-melding om aspartam bør ikke bekymre forbrugere

Derfor efterlyser hun mere viden om det kunstige sødestof.

Vi kender nemlig ikke med sikkerhed de reelle grænseværdier for, hvornår - hvis overhovedet - aspartam er skadeligt.

- Der er i den grad brug for mere forskning, når vi ved, at der kan være en potentiel risiko. Det skal vi have undersøgt nærmere, siger Anja Olsen.

Hun er desuden professor i livsstil og kræft på Aarhus Universitet.

I 2013 blev risikoen ved aspartam vurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Her lød konklusionen, at et dagligt indtag på mindre end 40 milligram om dagen per kilo kropsvægt er uskadeligt.

Det betyder, at en person, der vejer 60-70 kilo, skal indtage over 9-14 dåser sodavand om dagen for at overstige grænsen.