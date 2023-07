William og Ella er de mest populære navne til nyfødte

Et år efter sidste opgørelse er det stadig navne som Ella, Alma, Ida og Olivia, som er nogle af de mest populære at give til en nyfødt pige.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er udkommet fredag.

Men der er også rykket rundt på rækkefølgen, så for eksempel navnet Frida er gået fra at ligge nummer 18 i 2021 til at ligge nummer 4 i 2022.

Se listen over her de 50 mest brugte navne til piger i 2022 her. I parentes placering i 2021 angivet:

1. Ella (4).

2. Freja (6).

3. Alma (1).

4. Frida (18).

5. Agnes (9).

6. Luna (8).

7. Ida (2).

8. Nora (10).

9. Olivia (5).

10. Sofia (12).

11. Emma (7).

12. Clara (3).

13. Asta (15).

14. Alberte (17).

15. Karla (11).

16. Lily (16).

17. Ellie (14).

18. Anna (13).

19. Ellen (22).

20. Esther (21).

21. Astrid (23).

22. Isabella (24).

23. Lærke (27).

24. Josefine (19).

25. Laura (20).

26. Mathilde (31).

27. Emily (38).

28. Mille (36).

29. Merle (34).

30. Saga (25).

31. Victoria (35).

32. Aya (26).

33. Maja (32).

34. Marie (28).

35. Vera (46).

36. Leonora (40).

37. Hannah (30).

38. Vilma (33).

39. Andrea (43).

40. Liva (29).

41. Liv (37).

42. Elina (49).

43. Lea (42).

44. Molly (41).

45. Gry (44).

46. Eva (53).

47. Johanne (50).

48. Ingrid (55).

49. Rosa (47).

50. Emilie (45).

Kilder: Danmarks Statistik.