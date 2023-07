Fra at have været et hverdagsemne er corona for manges vedkommende vel nærmest gået i glemslen. Det er virussen dog ikke helt hos Statens Serum Institut.

Her analyserer man hver uge spildevandsprøver fra i alt 29 renseanlæg på tværs af landet centreret om de store byer. Og efter mange ugers nærmest konstant nedgang ses der i prøverne fra uge 27, som blev offentliggjort tirsdag i denne uge, en stigning i koncentrationen af coronavirus i spildevandet i hele landet.