Ny dansk forskning: De fleste af os bliver ramt af psykisk sygdom

Ifølge ham er det fordi, at det er helt nyt, at der er blevet lavet en undersøgelse af livstidsforekomsten af behandlet psykisk lidelse.

Derudover forklarer han det også med, at familie, venner eller kolleger, der har været ramt af psykisk sygdom, enten ikke har lyst til at fortælle om det, eller ikke kan huske det.

For selv om studiet viser, at fire ud af fem vil blive ramt af psykisk sygdom på et tidspunkt i livet, betyder det ikke, at det vil vare for evigt.

- For mange vil det kun være forbigående. Det kan være en depression, du får behandling for et halvt år, siger Lars Vedel Kessing til Politiken.

Det er en landsdækkende registerbaseret undersøgelse med halvanden million danskere, som befolkningen så ud fra 1995 til 2018, skriver Politiken.