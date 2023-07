Død mand hentet ud af bygning i forbindelse med brand

En død mand er onsdag hentet ud af en bygning i forbindelse med en brand på Bøgildgårdvej i den midtjyske by Kjellerup.

Det skriver TV2 Østjylland, som har fået det oplyst af Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi kender ikke hans identitet endnu, men nu skal vi have ham undersøgt på Institut for Retsmedicin, så vi til en start kan fastslå dødsårsagen, siger vagtchef Lars Even onsdag middag til mediet.