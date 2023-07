Det var børnenes bopælskommune, der første gang anmeldte sagen til politiet. Siden er det ældste af børnene kommet til Danmark igen og er gået til politiet med sagen.

Adspurgt om, hvorfor anklagemyndigheden mener, at faren har sendt børnene til forhold i udlandet, der bringer deres sundhed eller udvikling i fare, lyder svaret:

- Det er på baggrund af den anmeldelse, barnet har lavet, at man har besluttet at sigte ham for de her ting, siger Christian Bruhn-Andersen.

Manden, der ikke er dansk statsborger, fremstilles in absentia. Det vil sige, at han ikke selv er til stede i retten.

Af samme grund fremgår det inden retsmødet ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Anklageren vil ved retsmødet anmode om lukkede døre. Hvis dommeren følger anmodningen, vil politiets beviser mod manden blive hemmeligholdt for offentligheden, der alene får mulighed for at høre sigtelsen og udfaldet af retsmødet.