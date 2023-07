Går turen til Skagen i den berygtede uge 29, er det faktisk ifølge Mette Timm, meteorolog ved DMI, det sted i landet, der er bedst mulighed for kig til solen.

»Der vil være perioder med regn og byger – især mandag og fredag – og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Men mon ikke, at skagboerne kan tiltuske sig et solstrejf eller to. Skagen ligger lidt i læ af de norske fjelde, og det vil give perioder med opbrud i skydækket, selvom der er masser fugt i atmosfæren,« siger hun og tilføjer dog:

»Hvis man skal pege på et sted i Danmark med bedst solchancer, er det nok i Skagen grundet vindretningen.«

Uge 30

I julis sidste uge er vejret forsat domineret af lavtryk. Ifølge DMI vil flere lavtryk bevæge sig fra De Britiske Øer mod Skandinavien , hvilket sender fronter med skyer og byger over Danmark fra sydvest.

Men efter regn kan der komme sol. Fronterne følges op af opklaring med byger, men måske kan højtrykket i sydvest sende en enkelt højtryksryg med tørt og solrigt badevejr op til Danmark

Temperaturen vil befinde sig omkring eller lidt over normalen med dagtemperaturer typisk op mellem 18 og 23 grader og nattemperaturer oftest ned mellem 12 og 17 grader.

Nedbørsmængderne ser ud til – som ugen før – at ende lidt eller stedvis noget over det normale for årstiden.

Uge 31

Vejret i første uge af august tegner mest af alt til at blive mere af det samme.

Lavtrykkene fortsætter med at tage en bane ind over Danmark fra vest og sydvest, men højtrykket over Sydvesteuropa ser dog ud til at at få fornyede kræfter, så der – formentlig kun kortvarigt dog – sendes højtryksrygge ind over Danmark.

Både dag- og nattemperaturerne vil befinde sig på samme niveau som uge 29 og 30, mens der vil falde lidt mere regn – mellem 18 og 28 mm ujævnt fordelt over landet.

Skyede dage med regn og byger fra sydvest vil være i overtal og kun enkelte tørvejrsdage. Det tyder altså på, at også i denne uge kan havevejerne nøjes med at lade det grønne vande fra oven.