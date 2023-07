DMI varsler kraftig regn og lokale skybrud flere steder onsdag

Der er også stadigvæk risiko for kraftig regn og skybrud på Bornholm, siger Mette Wagner.

- Men på nuværende tidspunkt ser det ud til, at det meste kommer til at regne ud over Østersøen og ikke over Bornholm.

Kraftig regn er defineret ved, at der falder mere end 24 millimeter på seks timer, og skybrud er defineret ved, at der falder mere end 15 millimeter på 30 minutter, oplyser DMI.

Fra sidst på natten onsdag og frem til onsdag middag forventes der nogle steder store nedbørsmængder.