18/07/2023 KL. 11:15

Flåtmysteriet på legepladsen

Hvorfor blev en naturlegeplads på Nordsjælland hotspot for virusbefængte flåter? Forskere har kun spinkle teorier og et ilde varsel om fremtidens blodædende insekter. Alt imens er endnu en person for nylig smittet.