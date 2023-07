Mand sigtet for drab ved ankomst til Københavns Lufthavn

Derfor var det blevet koordineret med mandens advokat, at betjente kunne stå klar til at anholde ham ved ankomsten til lufthavnen. Det fortæller Robert Jensen, politikommissær ved Københavns Politi, til Ritzau.

Tirsdag formiddag har han været fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, og her har dommeren fundet grundlag for at varetægtsfængsle den 32-årige i fire uger.

Retten mener, at hvis manden er på fri fod, er der en risiko for, at han vil vanskeliggøre efterforskningen af sagen ved enten at fjerne spor, advare eller påvirke andre.