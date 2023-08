Målmaskinen på fløjen hjælper i den digitale sport

Fra sin egen karriere som elitesportsudøver ved han, at der er mange procenter og marginaler at hente på at være i mental balance. Hvad end det er i traditionelle sportsgrene eller computerspil kan mentaltræning være lige så vigtig som styrketræning eller andre træningsformer.

Han ser en tendens i, at mentaltræning tages mere seriøst end tidligere. I dag indgår det ofte i den daglige eller ugentlige træning som forberedelse frem mod en kamp og som forebyggelse mod mentale udsving.

Mentaltræning var mindre udbredt for et årti eller to siden, hvor mentale nedture efter Lasse Svans opfattelse også var mere tabubelagt.