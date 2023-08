Jazzsangerinde udtrykker sig gennem poesi

Efter at Halberg Larsen gik i opløsning i 1985, gik Mona Larsen solo og vendte tilbage til jazzen.

De næste mange år i jazzens tegn bød på en række album og optrædener med flere forskellige anerkendte jazzmusikere, herunder Herbie Hancock, som hun optrådte med i Cirkusbygningen i 1999.

Anerkendelsen udløste Palæ Bars Jazzpris, som Mona Larsen modtog i 2003 for soloalbummet ”Never Let Me Go” fra samme år.

I de senere år har hun primært beskæftiget sig med at skrive digte og prosa som medlem af Dansk Forfatterforenings Lyrik- og Haikugruppe.