Robert Crumb har altid levet af at forarge folk

Hans værker var især tilpasset til ungdomsbevægelsen og kritiserede de daværende amerikanske samfundsværdier.

Tegneseriefigurerne handlede udelukkende om tabuer i samfundet som sex og stoffer. Værkerne er ofte beskrevet som uhyggelige og forskruede.

Crumb flyttede i 1991 til det sydlige Frankrig, hvor han udgav tegneserier for tidsskriftet The New Yorker.

Udfordrer det normale

Robert Crumb er gennem årene fortsat med at forarge og udfordre folk med sin kunst. Hans tegneserier er blevet kaldt både racistiske og perverse af kritikere.

De har blandt andet berørt emner som incest, racisme og voldtægt. Crumb virker dog ikke til at blive ramt af kritikken.

»De normale mennesker derude - enten elsker de min kunst, fordi de selv er degenererede, eller også hader de den, fordi de står sammen med de politisk korrekte,« siger han i et interview til The New York Times Magazine.