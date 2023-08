Venstre-veteran på tinge

Og en stærk lokal tilknytning til Sønderjylland har også været en rød tråd gennem Hans Christian Schmidts landspolitiske karriere.

I 2019 gik han eksempelvis imod partilinjen vedrørende kompensation for støjgener til naboer til flyvestationen i Skrydstrup.

Som transportminister kæmpede han også for, at Haderslev fik en ny motorvejstilslutning.

Hans Christian Schmidt gik dog for langt i 2004 som miljøminister. Her fik han kritik af Rigsrevisionen for manglende åbenhed, gennemsigtighed og ligebehandling.

Han havde ikke overvejet, om han var inhabil, da hans gamle skole i Vojens fik 50.000 kroner og en landejendom stillet til rådighed fra Skov- og Naturstyrelsens såkaldte velfærdspulje. Folketinget kvitterede med en næse.