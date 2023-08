Spionforfatter hjalp den hemmelige tjeneste

Han har skrevet hæsblæsende spændingsromaner om spioner, lejesoldater, våbenhandlere og terrorister.

Men han i stil med sine fiktionsfortællinger også selv levet et hæsblæsende og spændende liv og blandt andet været agent for den britiske udenrigstjeneste, MI6.

Det beskrev den engelske thriller- og spionforfatter Frederick Forsyth i 2015 i sin selvbiografi, ”The Outsider: My Life In Intrigue”, efter i årevis at have afvist det.