Pludselig stod Sauli Niinistö midt i det hele

Det blev så i Niinistös præsidentpalads. Pludselig stod han med to af verdens mægtigste mænd, et kæmpe presseopbud og en hel verdens fokus.

Stormagter mødtes

Han har været i gang med storpolitik igen i det seneste års tid. For efter Putins angreb på Ukraine søgte Finland om optagelse i Nato.

En kæmpe ting for det hidtil alliancefrie Finland med den godt 1300 kilometer lange grænse til Rusland, og Niinistö og regeringen gik i gang med fodarbejdet til hurtigt at blive Nato-land.

Det indebar, at Niinistö måtte til Tyrkiet og overbevise præsident Recep Tayyip Erdogan om, at Finland skal med i Nato. At Finland ikke støtter terrorister, der vil Tyrkiet det ilde.

Alle Nato-lande skal være enige om at optage et nyt medlemsland, og det endte med, at Erdogan opgav sin modstand, og Finland er nu med i forsvarsalliancen.