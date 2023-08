Dansktop-dronning synger videre

Lis Kauczki er bedst kendt som den ene halvdel af dansktop-duoen Lis & Per. Ægteparret Lis og Per Kauczki har optrådt sammen siden slutningen af 1970’erne og har i løbet af deres lange karriere solgt over to millioner album.

Da parret i 1982 opsagde deres job og i stedet valgte musikken, var det ikke uden prøvelser. Det første år af deres musikkarriere omsatte de for 67.000 kroner og skulle samtidig forsørge deres familie på fem.

»Det har krævet meget held og meget hårdt arbejde at komme så langt,« siger Lis Kauczki.