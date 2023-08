Polanski er løbet fra nazister og fængselsdom

I 2003 fik Polanski endelig sin Oscar, da han modtog prisen for ”Bedste Instruktør” for Holocaust-skildringen ”Pianisten”.

Han var dog ikke selv til stede ved ceremonien til at modtage statuetten. For hvis han tog til USA, ville han blive anholdt for en gammel sag mod ham.

I 1978 flygtede han fra USA for at undgå fængsel, efter at han havde tilstået, at han havde haft sex med en 13-årig pige. Han har ikke været i USA siden.

Flygtede til Paris

Da han indså, at han stod over for en fængselsdom, flygtede han til Paris, hvor han siden har brugt størstedelen af sin tid.

De amerikanske myndigheder har flere gange uden held forsøgt at få ham udleveret. Sagen lagde samtidig en dæmper på hans karriere og navn, der først for alvor blev stort igen med ”Pianisten”.