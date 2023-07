Varmen har lagt sig over det ganske danske land, og det betyder flere bare ben og fødder i det fri. I takt med at vi smider sokker og lange bukser, eksponeres vi også for den lumske lille skovflåt, der hvert ar bider sig fast på en stor del af danskerne og i værste tilfælde kan overføre alvorlige sygdomme som borreliose og centraleuropæisk hjernehindebetændelse (TBE).