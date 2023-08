Ukrainsk ekspræsident tog væk fra krigen

Ifølge Ukrainske Pravda ser det ud til, at Kutjma bor i en villa, der ejes af hans svigersøn, oligarken Viktor Pintjuk, som skabte en stor del af sin formue, da Kutjma var præsident.

Opholdssted er ukendt

Kyiv Independent skriver, at Kutjma siden 2014, da Rusland invaderede og annekterede den ukrainske halvø Krim, har været en af Ukraines repræsentanter ved den såkaldte Minsk-proces, hvor de to lande forsøgte at forhandle sig til enighed.

Avisen påpeger, at da Rusland angreb Ukraine den 24. februar 2022, tog det Kutjma to uger at mene noget offentligt.

»Jeg bliver hjemme i Ukraine, for vi er alle i vort hjemland. Der er ikke noget andet. Og vi vil forsvare det sammen indtil sejren,« skrev han ifølge Ukrinform på Facebook den 10. marts 2022.