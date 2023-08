Formel 1-legende er aktuel i ny dokumentar

For briten har det været en stor oplevelse at blive ført ned ad mindernes allé.

»Det har været nostalgisk og fantastisk at have fået muligheden for at køre i min gamle racerbil og have genbesøgt nogle af de største øjeblikke i min karriere under arbejdet med dokumentaren,« fortæller den aldrende racerkører, som glæder sig over, at hans tid i motorsporten bliver bredt ud.

»Jeg er meget glad for at kunne dele ud af minderne fra min karriere,« siger Mansell om dokumentaren.

Opvokset i middelklassen på landet sydvest for Birmingham stod det langtfra skrevet i stjernerne, at den dyre drøm om at blive professionel racerkører skulle gå i opfyldelse.