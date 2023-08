Lloyd Austin har fået hænderne fulde

»Han er ekstremt kvalificeret til at håndtere de udfordringer og kriser, som vi står over for i øjeblikket,« lød skudsmålet fra USA’s præsident.

USA står for broderparten af den militære hjælp til Ukraine, men Austin mødes jævnligt med USA’s allierede i Europa for at pulje hjælpen sammen og drøfte krigen.

Det er den gruppe, der kaldes kontaktgruppen eller Ramstein-gruppen - opkaldt efter den amerikanske militærbase i Tyskland.

Så med et lærte den pensionerede general noget om politik.

For det er de færreste deltagere i Ramstein-møderne, der som Austin er pensioneret general med fire stjerner på skuldrene.

Hvordan han har det med det, vides ikke. Men kort før han blev minister, sagde en tidligere ansat i den amerikanske administration til Reuters: