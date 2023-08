Flyvende hollænder lavede forbudt skifte

Den udtalelse var et stykke fra sandheden. Arsenals fans var rasende over at blive svigtet af deres anfører, og de var rasende på klubledelsen, som fansene opfattede som uambitiøs, fordi den lod topscoreren rejse til en direkte rival i toppen af engelsk fodbold.

Succes fra start

Van Persie fik omgående succes i sin nye klub. Hele formålet med det kontroversielle skifte var at blive engelsk mester, og det lykkedes i første forsøg efter blandt andet 26 ligamål fra hollænderens hoved og fødder.

Efter tre år i Manchester skiftede han til tyrkiske Fenerbahce, før han rundede karrieren af med to sæsoner i hjerte- og barndomsklubben Feyenoord.

Med over 300 mål på seniorplan - heraf en lang række knaldhårde helflugtere - er der pragtmål nok at vælge imellem, hvis hollænderen sætter en weekend af til at finde karrierens bedste.