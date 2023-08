Jurist for de svage og de sårbare

Området har han beskæftiget sig med i stillinger på universiteter i Aalborg, København og nu Aarhus, ligesom han i dag er medlem af European Commission against Racism and Intolerance under Europarådet.

Han er også medlem af Ligebehandlingsnævnet.

Tidligere har han været medlem af Flygtningenævnet samt været med i et udvalg, der ved årtusindskiftet skulle inkorporere menneskerettighedskonventioner i dansk ret.

Dertil kommer medlemskab af en række bestyrelser i organisationer og organer, der alle har med menneskerettigheder at gøre.