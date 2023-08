I årtier har metalveteran tændt op verden over

Adskillige gange gennem årene har James Hetfield ufrivilligt overladt guitaren til andre i bandet på grund af skader hos forsangeren.

En brækket arm og et brækket håndled har blandt andet været årsag til det.

I 1992 fik James Hetfield under en koncert i Montreal i Canada forbrændinger på arm, ansigt, hænder og ben, da der var forvirring om pyroteknikken, hvilket betød, at forsangeren gik direkte ind i en over tre meter høj flamme.

Ulykke og alkohol

Dermed måtte Hetfield igen lægge guitaren på hylden for en periode, på grund af de skader ulykken havde forårsaget.

I 2001 var forsangeren helt væk i længere tid fra bandet. Rockstjernelivet havde medført et massivt alkoholforbrug, og Hetfield besluttede sig derfor for at gå i behandling. 11 måneder efter vendte han retur til bandet.