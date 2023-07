Tre færger sejler i pendulfart mellem Esbjerg og Fanø

- De skal skrive til vores kundeservice, hvis de vil rejse et krav over for os, siger Jesper Maack.

Selskabet vil i kølvandet på sagen også evaluere, hvordan man har kommunikeret om forløbet.

- I bagklogskabens lys ville jeg ønske, at vi fra begyndelsen kunne være kommet med et præcist tidspunkt for, hvornår det ville være afsluttet.

- Men undervejs opstår der ting, som gør, at tidsplanen skrider.

- Vi kigger på, hvordan vi fremadrettet kommunikerer, når vi har en sag, der på den her måde trækker ud, siger Jesper Maack.