Ny rekord i grønt elforbrug i første halvdel af 2023

- Det vil sige, at hver gang vi øger andelen af vind og sol i vores elsystem, så betyder det, at vi skal bruge mindre af Putins gas, vi får større forsyningssikkerhed, vi får billigere priser og vi får mindre CO2, lyder det.

Han tror, at vi fortsat kommer til at se en lille stigning i forbruget af grøn strøm året ud. Målsætningen er dog en 100 procent grøn elproduktion, og her påpeger Thomas Aarestrup Jepsen, at det blandt andet går for langsomt med udbygningen af vindmøller - især på land.

Men der er også andre hindringer i vejen for omlægningen til grøn energi.

- Vi skal helt konkret have ryddet bureaukratiske forhindringer af vejen. Vi skal have strømlinet nogle processer, og så skal vi have hjulpet kommunerne med at løfte den her store opgave, de står over for, siger han.