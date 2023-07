Flagermus spænder ben for stort vindmølleprojekt i Køge Bugt

Jesper Pedersen, områdechef for Vind & Energihandel i Hofor, hævder i en meddelelse, at myndighederne har ”ændret praksis” for flagermustælling.

Han siger, at ”det er vores oplevelse, at vi har levet op til de krav, der er blevet stillet til os”.

- Vi vil nu gå i dialog med myndighederne, vores rådgivere og leverandører om næste skridt, siger han i en meddelelse.

Fra Danmarks Naturfredningsforening lyder det, at afgørelsen viser, at der har været ”bemærkelsesværdigt mangelfulde” miljøundersøgelser.

- Vi ønsker selvfølgelig, at der kommer fuld fart på den grønne omstilling og udbygning af vindmøller. Men samtidig skal vi tage hånd om naturen og biodiversitetskrisen, siger Lasse Jesper Pedersen, klima- og energipolitisk seniorrådgiver hos foreningen, i en meddelelse.