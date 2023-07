Savner du de uspolerede solskinsdage? Så er der godt nyt

»Søndag hen mod aftenen vil der komme flere og flere skyer vest fra, og natten til mandag vil en kold front passere landet. Den giver byger og måske endda tordenvejr,« siger han.

Temperaturen vil stadig ligge lidt over 20 grader.

»Det er svært at sige endnu, hvor vildt det kommer til at regne, men jeg vil tro, at vi kan forvente, at der kommer til at falde mellem 5 og 15 mm vand. Nogle områder vil givetvis få lidt mere regn, mens andre lidt mindre,« siger Hans Peter Wandler og tilføjer, at det stadig er for tidligt for DMI at forudse, hvem der bliver ramt hårdest af bygerne natten til mandag.