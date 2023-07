Tidligere chauffør dømt for at køre dates rundt i ministerbiler

Han er blevet frikendt i fire forhold, fordi kørslerne foregik i såkaldte låne- eller demobiler, som er biler, ministerierne låner af bilfabrikanter for at teste, om de kan være potentielle ministerbiler.

Her havde chaufføren selv skrevet under på, at han lånte bilerne. Desuden er de ikke omfattet af de regler, der er for ministerchauffører.

Chaufføren har tidligere erkendt, at han kørte med dates i bilerne. Han mente dog, at reglerne på området var ”runde” og ”ikke firkantede”, da man skulle kunne få privat- og arbejdsliv til at hænge sammen.