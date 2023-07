19-årig sigtes for drabsforsøg på 25-årig efter knivstik på festival

- Vi anser knivstikkeriet mellem de to mandlige festivaldeltagere som en udløber af personbårne uoverensstemmelser mellem de to parter.

- Trods denne sag har politiet stadig den opfattelse, at gæsterne på Vig Festival kan forvente en tryg festival, hvor politiet som planlagt vil være til stede og samarbejde med festivalarrangøren om trygheden for gæsterne, siger han.

Omkring klokken 22.26 torsdag fik politiet via alarmcentralen en anmeldelse om, at der havde fundet et knivstikkeri sted på festivalen.