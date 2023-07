19-årig fængslet for at forsøge at dræbe mand på festival

En 19-årig mand, der torsdag aften blev anholdt i forbindelse med et knivstikkeri på Vig Festival i Odsherred, skal sidde fængslet frem til 1. august.

Han sigtes for at have forsøgt at dræbe en 25-årig mand på festivalen.

Kendelsen om varetægtsfængsling er afsagt fredag middag ved Retten i Holbæk.

I grundlovsforhøret nægtede den 19-årige sig skyldig i den alvorlige sigtelsen, men han har ikke kæret kendelsen om fængsling til landsretten.