I fire år har bilister skullet væbne sig med ekstra tålmodighed, når de krydsede Fyn via motorvej E20. Her har man nemlig arbejdet på en i alt 24 km lang strækning mellem Ejby og Aarup for at udvide den trafikale hovedåre fra to til tre spor i hver retning.

Det skulle være kommet bilister til glæde allerede fredag – dagen inden en af årets helt store rejsedage. Men de mange dages regnfulde vejr har sat en stopper for åbningen, som i stedet er udskudt til den 10. juli.