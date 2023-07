Mand stukket i brystet på Vig Festival - 19-årig anholdt

En 25-årig mand er torsdag blevet fløjet på Rigshospitalet fra Vig Festival, hvor han blev stukket med en kniv i brystregionen. En 19-årig mand blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Asger Bechstrøm, som er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, kort efter midnat natten til fredag.

Politiet var talstærkt til stede på festivalen, der årligt løber af stablen om sommeren cirka 25 minutters kørsel nord for Holbæk, efter at meldingerne om et knivstikkeri, som havde fundet sted.