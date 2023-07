Far fængslet for at udsætte sit spædbarn for grov vold

En far er sigtet for at have udsat sin spæde søn for grov vold fra 2. juni til 3. juli i år. Faren, der er 32 år, er torsdag af Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i 13 dage i sagen.

Han nægter sig skyldig.

Ifølge sigtelsen fik sønnen alvorlige skader som følge af volden. Den få måneder gamle dreng har fået blødning i hjernen og på nethinderne, brud på højre ribben og venstre knæ.