Hashhandel ved travbane gik galt: 24-årig idømt 13 års fængsel

13 års fængsel og udvisning af Danmark.

Det var dommen, der torsdag eftermiddag blev afsagt ved Vestre Landsret.

En 24-årig mand, Masiullah Bayat, blev fundet skyldig i at have forsøgt at røve og dræbe en 43-årig mand ved en hashhandel 22. juli 2020 ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

43-årige Bo Steffen Steffensen var taget fra København til Aarhus for at købe 50 kilo hash under coronanedlukningen, hvor hovedstaden ifølge manden var tørlagt for hash.